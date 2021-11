Nouvelles rassurantes pour Ja Morant… enfin presque

Le jeune meneur Ja Morant aurait évité une blessure grave au genou et c'est déjà un grand soulagement pour les Memphis Grizzlies.

Les Memphis Grizzlies ont écrasé les Sacramento Kings sans Ja Morant hier soir. Et la franchise du Tennessee risque d'être privée de son meneur encore un bon moment. En effet, il s'est blessé au genou. Heureusement, il ne s'agit pas d'une déchirure des ligaments croisés ou d'un autre pépin sévère.

"On est vraiment reconnaissant que ce ne soit pas trop grave", confie le coach des Grizzlies Taylor Jenkins. "On va le laisser faire une rééducation complète mais ce n'est pas une blessure qui va demander une longue période de convalescence."

Ja Morant devrait tout de même manquer au moins deux semaines de compétitions. Sa franchise a bien raison de ne prendre aucun risque. Il représente l'avenir de l'organisation. Et après un peu plus d'un mois de compétition, le jeune meneur s'est hissé à la fois dans le top 15 aux points (24,1) et à la passe (6,8).

