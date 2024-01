Fin de saison pour Ja Morant après une blessure grave

La saison est terminée pour Ja Morant. Après seulement 9 matches en 2023-24, à son retour d’une suspension imposée par la NBA, le meneur souffre d’une grave blessure à l’épaule. Les Grizzlies ont annoncé ce lundi qu’il subira une opération qui l’obligera à manquer la fin de l’exercice en cours.

Lors d’un entraînement de l’équipe samedi, Morant a subi une subluxation de l’épaule droite. Une IRM a confirmé qu’il souffrait d’une déchirure du labrum. La blessure, relativement commune en NBA, entraîne généralement quatre à six mois d'absence. « Morant subira une opération qui mettra fin à sa saison et devrait être pleinement rétabli avant la saison 2024-25", annonce Memphis dans son communiqué.

