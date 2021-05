Ja Morant pense être l’un des 5 meilleurs meneurs NBA… et pourquoi pas ?

Ja Morant a confiance en lui et en ses capacités. Il ne s'en cache pas et il a bien raison. En duplex lors de l'émission de Inside the NBA sur TNT, le meneur des Memphis Grizzlies s'est un peu fait cuisiner par le crew et notamment par Shaquille O'Neal, qui aime titiller les jeunes arrières de cette ligue. On se souvient de "l'incident" avec Donovan Mitchell...

Shaq a cette fois été plus subtil et a demandé à Morant où il se placerait dans un classement des meilleurs meneurs de toute la NBA. La réponse du Rookie of the Year 2020 n'est ni arrogante, ni problématique. C'est simplement celle d'un joueur qui a réussi de superbes débuts dans la ligue et qui a rendu une équipe jeune et que l'on pensait vouée au tanking, compétitive au-delà de toute espérance ou presque.

"Je me mettrais dans le top 5, assurément", a lancé Ja Morant.

Ja Morant, de la mémoire et surtout du feu dans les jambes !

Le poste de meneur est un peu moins strict qu'il y a quelques années et des joueurs de grande taille comme LeBron James, Luka Doncic et Ben Simmons officient comme point guards désormais. Malgré la forte densité de talent sur cette position, trop éloigner Morant du top 10 serait irrespectueux pour ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé en NBA en 2019.

Citons quand même, parmi les meneurs déjà All-Stars et considéré comme des références, en plus des "grands" évoqués plus haut, des types comme Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Damian Lillard, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Donovan Mitchell, Kyle Lowry, Trae Young, Kemba Walker ou Jrue Holiday. Sans parler de ceux qui frappent quand même sérieusement à la porte de la starification comme Jamal Murray ou De'Aaron Fox.

Il y a du beau monde et qu'importe le classement que l'on imagine, Ja Morant a la prétention légitime de frapper à la porte des meilleurs.