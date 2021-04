Ja Morant, de la mémoire et surtout du feu dans les jambes !

A l'image des Memphis Grizzlies, Ja Morant monte en puissance et permet à son équipe d'avoir des ambitions dans la course aux Playoffs.

Inconstants en début de saison, les Memphis Grizzlies avaient du mal à confirmer le potentiel entrevu lors de l'exercice 2019-2020. Mais sur les dernières semaines, cette équipe monte en puissance, tout comme Ja Morant.

Avec un effectif encore jeune, la franchise du Tennessee reste capable de grosses irrégularités. Mais en ce moment, cette équipe dispose d'un leader constant. A seulement 21 ans, Morant continue sa belle progression en NBA.

Encore la nuit dernière, le natif de Dalzell en Caroline du Sud a affiché l'étendue de son talent. Une performance qui symbolise bien sa forme du moment.

Ja Morant avait la motivation...

En effet, face aux Portland Trail Blazers (130-128), Morant a porté son équipe jusqu'à la victoire. Avec une copie XXL : 33 points (à 11/17 aux tirs), 13 passes décisives et 5 rebonds. Une performance réalisée sans le moindre ballon perdu. Le tout contre Damian Lillard.

C'est fort, très fort. Dans l'histoire des Grizzlies, il est d'ailleurs devenu le premier joueur avec autant de points et de passes décisives dans le même match. Une belle réussite. Et sur ce match, Morant avait vraiment à cœur de briller.

Sans surprise, il n'a toujours pas oublié l'élimination de Memphis par Portland dans la bulle à Disney l'an dernier.

"Nous nous souvenons, dans la bulle, ce que nous avons vécu. Nous savions ce que nous voulions, mais que ça n'allait pas être facile. Donc nous avons dû nous battre jusqu'à la fin, tout donner pendant 48 minutes. J'ai le sentiment que nous avons bien joué en défense. Même si bien sûr il y a des choses que nous pouvons améliorer, mais il s'agit d'un bon match pour nous", a assuré Ja Morant.

En leader, Morant a de la mémoire. Et forcément, croiser la route des Blazers, représente donc un moment particulier. Surtout que ce match était important dans le cadre de la course aux Playoffs au sein de la Conférence Ouest.

6 raisons pour lesquelles Memphis fait kiffer cette saison

L'atout des Grizzlies

Actuellement 8ème du classement, Memphis n'a pas le droit au moindre relâchement. Actuellement, les Grizzlies seront concernés par un play-in. Ils ont une avance confortable sur les New Orleans Pelicans, 11èmes, avec 4,5 victoires supplémentaires.

Pour autant, il faut donc obtenir le meilleur classement possible. Et dans l'hypothèse d'une grosse série sur cette fin de saison, une qualification directe n'est probablement pas impossible. Les Dallas Mavericks, 7èmes, se trouvent seulement à deux succès. Et les Texans viennent de perdre Kristaps Porzingis sur blessure.

Autant dire qu'avec la forme de Morant, il y a peut-être un coup à jouer. Car en ce moment, le #2 pick de la Draft NBA 2019 monte en puissance. Encore mardi, il a été ainsi capable d'une pointe à 36 points. Et surtout, dans son sillage, il se montre capable d'entraîner sa franchise, actuellement boostée par le retour de Jaren Jackson Jr.

"Nous savons ce que nous sommes capables de faire tous les soirs. Nous devons simplement sortir sur le parquet avec une énorme énergie pendant 48 minutes. Offensivement, nous savons que nous allons réussir à marquer. Donc, tant que nous sommes concentrés défensivement, avec de bons stops, nous allons avoir une chance de gagner", a estimé Ja Morant.

Capable du meilleur comme du pire, Memphis se trouve actuellement dans une bonne période. Et si Ja Morant continue sur cette lancée, les Grizzlies seront à surveiller dans ce sprint final...

Quand Zion Williamson et Ja Morant semaient la terreur en AAU