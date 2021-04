Quand il joue, Kristaps Porzingis est l’un des meilleurs intérieurs de la ligue. Un grand au profila typique qui pèse tout de même plus de 20 points et 9 rebonds par match. L’accent doit en revanche être mis que le « quand. » Parce que le Letton est tellement souvent blessé… Il a déjà manqué 19 matches cette saison. Et il pourrait en rater d’autres. En effet, le géant s’est encore fait mal hier soir. Il s’est fait une entorse à la cheville au cours du troisième quart temps et il a rejoint directement le vestiaire.

« On n’est pas sûr de la sévérité de la blessure », avoue Rick Carlisle. « On espère que ce n’est pas trop grave. Il n’est pas encore forfait pour le match de samedi mais bon, avec les chevilles, tout dépend de comment le gars se sent le lendemain matin. Il avait l’air d’aller bien avec un bon moral après le match et il n’avait pas besoin d’une botte pour marcher. »

Bon, c’est plutôt encourageant. Kristaps Porzingis aura peut-être juste besoin d’un peu de repos et d’un traitement pour vite revenir sur les parquets. Hier, il a compilé 19 points (6 sur 11) et 6 rebonds en 29 minutes avant de quitter les siens. Les Dallas Mavericks ont tout de même battu les Los Angeles Lakers (115-110) avec un très bon Luka Doncic (30 pts, 9 rbds, 8 pds).

CQFR : Luka Doncic gâche le retour de « AD », Kemba Walker calme Phoenix