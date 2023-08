Les galères de son fils n’empêchent pas Tee Morant de prodiguer quelques conseils de vie. Intervenant lors du Up Next Elite Camp, à New Orleans, le père de Ja Morant a encouragé les enfants présents à « faire attention à chaque décision ». Il na pas hésité pas à citer directement l’exemple de la star des Grizzlies, qu’il désigne comme le seul fautif de sa situation.

« Mon fils n’a pas eu de problèmes à cause de son entourage », assure-t-il. « Il a eu des problèmes à cause de ses décisions. »

Ja Morant a en effet été suspendu pour 25 matches pour son comportement jugé préjudiciable à la NBA. Le meneur de Memphis s’était montré avec une arme à la main pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines. La première occurence lui déjà avait valu une courte suspension (8 rencontres).

L’influence de son entourage a souvent été pointée du doigt dans les agissements du double All-Star. Son proche ami Davonte Pack, impliqué dans plusieurs de ses affaires extrasportives, a été arrêté par la police en juillet. Son père, la plupart du temps au bord du terrain, a parfois eu du mal à tenir en place. Il a ainsi également été ciblé par les critiques.

« La plus petite chose que vous pouvez faire peut faire la plus grande différence dans votre vie », a ajouté Morant. « Je vous dis juste de prendre les bonnes décisions. »

