Ja Morant, un retour dans le bon rythme

On a presque tendance à l’oublier, mais les Memphis Grizzlies évoluaient sans Ja Morant depuis le 18 mars. Il faut dire que malgré le talent du meneur, il ne s’agit pas d’un problème pour cette équipe, qui reste très performante même sans lui.

Cependant, en Playoffs, on le sait, les meilleurs joueurs font très souvent la différence et la formation du Tennessee va devoir se reposer sur lui. Avant le début des hostilités, le talent de 22 ans, absent pendant 9 matches pour une douleur au genou, a réalisé son retour la nuit dernière.

Avec 21 points et 9 passes décisives en 27 minutes, il a été tout de suite performant pour mener les siens à la victoire contre les New Orleans Pelicans (141-114). Un come-back très attendu par le principal intéressé.

"J'avais l'impression d'avoir besoin d'un ou deux matches pour me remettre en selle, pour me remettre dans le bain. Je voulais à nouveau me familiariser avec le jeu. Rien ne vaut un match, que ce soit à l'entraînement ou ailleurs. Je voulais juste être prêt.

Être sur le terrain avec mon équipe est quelque chose que j'attendais depuis le 19 mars. J'ai enfin pu le faire. J'étais impatient d'être sur le terrain. Je me suis beaucoup amusé. Je me prépare juste pour les Playoffs à venir", a annoncé Ja Morant pour ESPN.