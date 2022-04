Les résultats de la nuit, celle de Joel Embiid

Pacers @ Sixers : 120-133

Pelicans @ Grizzlies : 114-141

Warriors @ Spurs : 100-94

Kings @ Clippers : 98-117

Joel Embiid écrase les Pacers !

- Sans pitié, Joel Embiid n'a pas fait le moindre cadeau aux Indiana Pacers (133-120). Avec 41 points et 20 rebonds, le Camerounais a porté les Philadelphia Sixers jusqu'à la victoire. En plus de marquer les esprits dans la course au MVP, l'intérieur fait aussi un grand pas vers le titre de meilleur marqueur.

Dans ce match, les Sixers ont rapidement creusé l'écart et ont ensuite géré les débats. Oshae Brissett (20 points) et Tyrese Haliburton (19 points) ont fait le maximum pour relancer les Pacers, notamment dans 3ème quart-temps.

Mais ensuite Embiid et James Harden (22 points et 14 passes décisives) ont maîtrisé la fin de la partie. En tout cas, avec cette victoire, les Sixers ont désormais l'assurance de terminer dans le Top 4.

41 PTS | 20 REB | 4 AST we give you: the first and ONLY player in the NBA with a 40/20 game this season. 🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/BxwIFKlzVS — x - Philadelphia 76ers (@sixers) April 9, 2022

Les Warriors répondent aux Mavs

- Dans la lutte pour la 3ème position à l'Ouest, les Golden State Warriors tiennent le rythme. Mis sous pression par les Dallas Mavericks, les Californiens ont répondu sur le parquet des San Antonio Spurs (100-94).

Sans Stephen Curry et Klay Thompson, les Dubs ont pourtant affiché une grosse maladresse à longue distance. Mais Draymond Green (12 points, 13 rebonds et 8 passes décisives) a parfaitement joué son rôle de leader pour accompagner Jordan Poole (18 points à 3/19 aux tirs) et surtout Jonathan Kuminga (18 points en 22 minutes).

En sortie de banc, Lonnie Walker IV (24 points) a longtemps maintenu les Texans dans le coup. Mais sérieux dans le money-time, Golden State a enchaîné un 4ème succès de suite.

Paul George s'amuse avec les Kings

- La montée en puissance de Paul George avant les Playoffs se déroule comme prévu. Contre les Sacramento Kings (117-98), l'ailier s'est bien amusé (23 points, 12 passes décisives et 8 rebonds) pour permettre la victoire des Los Angeles Clippers.

Immédiatement dans le bon rythme, les hommes de Tyronn Lue ont tout de suite créé un écart pour s'offrir une rencontre facile. Outre PG, Norman Powell (20 points) a également profité de ce match pour retrouver du rythme.

En face, Davion Mitchell (22 points, 7 passes décisives) et Trey Lyles (15 points, 6 rebonds) ont été les seuls à se battre.

Memphis s'amuse pour le retour de Ja Morant

- Pour le grand retour de Ja Morant avant les Playoffs, les Memphis Grizzlies ont surclassé les New Orleans Pelicans (141-114). En 27 minutes, le meneur a tout de suite annoncé la couleur avec 21 points et 9 passes décisives.

Dans un collectif particulièrement performant au sein de la franchise du Tennessee, Dillon Brooks (23 points), Brandon Clarke (20 points) et Ziaire Williams (19 points) ont été performants. Malgré CJ McCollum (16 points), les Pelicans n'ont pas été en mesure de rivaliser.

On notera le match terrible de Jonas Valanciunas face à son ex-équipe : 6 minutes disputées à cause de 5 fautes !

This Grizzlies fan was feeling this Ja block 😂 pic.twitter.com/2GauWwxS9V — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2022

