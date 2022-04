Qui sera finaliste NBA en 2022 ?

Dans le nouvel épisode du podcast, on se mouille un peu sur les équipes que l'on voit les plus à même de remporter le titre NBA.

Les playoffs vont bientôt démarrer et on a voulu parler des équipes les mieux placées selon nous pour remporter le titre à l'instant T. Vous verrez pourquoi, même si ce n'était pas attendu en début de saison, un remake des Finales 2021 entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns est ce qui fait le plus sens à l'heure actuelle.

Petit état des lieux à quelques jours de la post-saison, à l'Ouest et à l'Est, avec Théophile Haumesser et Shaï Mamou, en attendant que le grand Antoine Pimmel sorte du health and safety protocol.

