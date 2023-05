L'incartade de Ja Morant et sa nouvelle suspension ont forcément fait réagir les observateurs de la NBA. Sur beIN Sports dimanche soir, la team NBA est revenue sur cette actualité troublante autour du meneur des Memphis Grizzlies. Jacques Monclar n'a pas mâché ses mots, très déçu de revoir le All-Star manier une arme à feu en vidéo après ce qui ressemblait pourtant à un repenti sincère avant les playoffs.

"Il y a autre chose à faire que ça, surtout avec le saison qu'il a eue. Là, l'image qu'il donne de la franchise, de la NBA... C'est un exemple pour beaucoup. Il a cette capacité à donner du rêve et il se noie dans des déclarations et des comportements inadmissibles. Je vais être plus sévère : il s'est foutu de notre gueule. La rédemption, la deuxième chance, on ne te charge pas trop, le stage en Floride, etc. Attends, tu nous a pris pour des buses. Tu as trahi tout le monde et ce n'est pas bien. Il avait déjà perdu 40 millions de dollars en ne pouvant pas postuler au supermax. Là, je pense qu'il y va y avoir une grosse colère de la part de la NBA".

Ian Mahinmi, consultant sur la chaîne, était lui aussi atterré par la nouvelle.

"Ce qui s'est passé aux Grizzlies, c'est Ja Morant pour moi. On a voulu dire que c'était Dillon Brooks, mais Ja Morant est le principal responsable de la mauvaise issue de saison. Cette réaction montre très peu de maturité, c'est nul à tous les niveaux. SI je suis GM des Grizzlies, je suis très embêté. En termes de talent il sera très dur à remplacer, mais c'est censé être le leader de ton équipe. Jouer pour un titre, avec un leader qui s'affiche avec une arme à feu à tous les coins de rue, je ne peux pas le concevoir".

Pour l'heure, Morant est suspendu de toute activité liée au basket par les Memphis Grizzlies et on devrait en savoir plus dans les jours qui viennent. Sa participation au début de la saison prochaine est évidemment en péril.

