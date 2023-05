Ja Morant s’exprime, Adam Silver réagit à l’incident

Apparu sur les réseaux sociaux avec une arme à feu, deux mois après sa suspension de huit matches pour le même motif, Ja Morant s’expose à une lourde sanction de la ligue. Suspendu jusqu’à nouvel ordre par les Grizzlies — dont la saison a pris fin il y a plus de deux semaines —, le meneur a pris la parole ce mercredi.

« Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens qui me soutenaient », a reconnu l’intéressé dans sa déclaration. « Mes mots ne veulent peut-être pas dire grand-chose actuellement, mais j’assume la pleine responsabilité de mes actions. Je suis déterminé à continuer de travailler sur moi-même. »

Les mots de Morant suivent de près ceux d’Adam Silver, commissioner de la NBA, qui a évoqué le sujet en marge de la loterie de la loterie de la draft. Interrogé à ce sujet sur le plateau d’ESPN, ce dernier a exprimé son « choc ».

« Honnêtement, j’ai été choqué quand j’ai vu cette vidéo ce week-end », a-t-il expliqué à Malika Andrews. « Maintenant, nous sommes en train d’enquêter et nous allons découvrir ce qui s’est passé du mieux que nous le pouvons. »

Ja Morant : grosse suspension en vue ?

« Nous avons parlé longuement non seulement des conséquences que cela pourrait avoir sur sa carrière, mais aussi des questions de sécurité. Morant aurait pu se blesser, se mutiler, se tuer lui-même ou quelqu’un d’autre avec un comportement comme celui-ci », a ajouté Silver, au sujet du premier incident.

« Nous avons discuté de ma préoccupation, et je pensais qu’il la partageait avec moi, que des millions, voire des dizaines de millions d’enfants dans le monde entier l’auraient vu faire quelque chose qui célébrait l’utilisation d’une arme à feu de cette manière. Je suis donc au moins parti avec le sentiment qu’il prenait cela avec le plus grand sérieux. »

NBA Commissioner Adam Silver on Ja Morant seen brandishing what appeared to be another firearm on social media: “Honestly, I was shocked.” pic.twitter.com/cGq3r1uG7g

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 17, 2023