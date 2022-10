Ja Morant sort un contre effrayant pour sa santé, mais quel joueur !

Ja Morant a inscrit 49 points et guidé Memphis vers la victoire contre Houston. Pourtant, son action la plus spectaculaire et, peut-être, la plus importante du match, n'est pas offensive. A 3:30 de la fin, alors que son équipe menait de 10 points, le meneur All-Star a définitivement découragé les Rockets.

Jalen Green pensait ramener les Texans sous les 10 points sur un panier facile. C'était sans compter Ja Morant et sa détente de Marsupilami. Sur ce chasedown block, le MIP en titre a bien failli se faire très, très mal en heurtant la planche, mais ce n'est pas le genre de perspectives qui l'effraient.

Quel grand malade celui-là quand même...

🚨 Ja is doing it on defense TOO 🚨

47 PTS, 8 AST, 1 chasedown block and counting

Just under 2 mins remaining in Q4 on the NBA Apphttps://t.co/qVo4oyIkfZ pic.twitter.com/4mkxrr1p8w

