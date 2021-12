Ja Morant touché moralement… à cause de fans des Grizzlies

Les Grizzlies ont un jeune joueur fantastique en la personne de Ja Morant. On pourrait croire qu'avec les bons moments qu'il contribue à faire vivre aux fans de Memphis, ces derniers seraient toujours à 100% derrière lui. Malheureusement, le meneur a pu constater que ce n'était pas le cas.

De retour après 12 matches d'absence en raison d'une blessure au genou, Morant a participé à la défaite des siens contre Oklahoma City. Le Rookie of the Year 2020 a été un peu tancé par des fans locaux, déçus du résultat et visiblement de sa prestation. Il a reconnu avoir été assez atteint moralement et a même indiqué qu'il faisait une pause sur les réseaux sociaux.

Ja Morant cette saison, c'est 23.7 points, 6.9 passes et 5.6 rebonds de moyenne, avec un niveau digne de celui d'un All-Star. La saison dernière, il avait déjà porté les Grizzlies sur ses épaules avec une qualification lors du play-in tournament et une participation au 1er tour.

Ce serait quand même dommage de se mettre à dos un joueur dont le talent peut sortir une franchise située sur un marché pas très porteur de la banalité.

Ja Morant deserves better than this.

"I was running down the court and I heard some fans courtside tell me I need to sit back out... Normally when anybody says something negative about me, it fuels me. But tonight, the remarks from the fans actually hurt."https://t.co/mdwwQuSZUn

