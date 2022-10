Ja Morant, un vrai outsider pour le MVP ?

Ja Morant candidat au MVP cette saison ? C'est un avis finalement plus répandu qu'il n'y paraît. C'est en tout cas celui de Rémi Reverchon, invité de notre podcast cette semaine.

La saison a débuté et les Memphis Grizzlies ont remporté leur premier match à domicile en prolongation contre les New York Knicks. Il a fallu un Ja Morant de haut niveau (34 points, 9 passes) pour éviter la déconvenue. Cette année, le meneur All-Star est déterminé à emmener son groupe encore plus loin, avec peut-être quelques ambitions personnelles par-dessus le marché.

Invité de notre podcast cette semaine, Rémi Reverchon voit Ja Morant comme une surprise potentielle dans la course au titre de MVP et il nous a expliqué pourquoi.

L'épisode 59 du podcast en entier

