Ja Morant, son avis tranché (et osé) sur les Warriors

Ja Morant n'a pas peur d'assumer des avis tranchés. Sûr de ses qualités, le meneur des Memphis Grizzlies voit très haut pour son équipe. Et lors des derniers Playoffs, le jeune talent pensait réellement pouvoir faire tomber les Golden State Warriors.

Mais lors du Game 3 de cette série, le prodige de 23 ans a été touché au genou. Blessé, il a dû rater le reste de cette demi-finale de la Conférence Ouest. Et son équipe n'a pas résisté (2-4). Mais avec lui, Morant pense sérieusement que les Warriors n'étaient pas favoris.

"J'ai l'impression que moi et mes coéquipiers étions les favoris de cette série. C'était notre année. Mais cette blessure m'a fait sortir. Et ensuite, le coach a dû changer ses rotations et les gars ont joué sans moi.

J'ai l'impression que c'est la partie la plus frustrante pour moi, ne pas être sur le terrain et ne pas pouvoir me battre avec mes coéquipiers", a ainsi soufflé Ja Morant pour The Pivot Podcast.