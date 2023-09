Jabari Parker critique la NBA, une ligue “diluée”

Jabari Parker a longtemps été un gros prospect NBA, avec un statut de n°2 de Draft en 2014 et un talent indéniable. Malheureusement, entre les blessures et son incapacité à rayonner dans le basket moderne, l'ancien Dukie a disparu des radars et tente aujourd'hui de rebondir en Europe, au FC Barcelone. Dans un entretien avec Eurohoops, l'ailier de 28 ans a expliqué que s'il n'avait pas tenté de s'accrocher davantage pour un job en NBA, ce n'est pas uniquement parce qu'il n'avait pas une tonne de propositions, mais aussi parce que la ligue telle qu'elle est aujourd'hui ne lui plait pas.

"Je veux juste faire partie de quelque chose de légitime, où chaque match compte. C'est triste, mais la NBA est un business où 10 à 12 équipes essaient de remporter chaque match et où le reste veut un pick de Draft. Où y a-t-il une place pour les bons joueurs ? Tu dois soit être très fort, soit mauvais pour perdre les matches. Il n'y a aucune bonne raison pour que des joueurs comme DeMarcus Cousins, Dwight Howard ou John Wall, qui peuvent potentiellement entrer au Hall of Fame, soient au chômage. La ligue est en train d'être diluée, malheureusement".

Pour son premier match de championnat avec le Barça contre Badalone (victoire 95-79), Jabari Parker a joué un peu moins de 12 minutes pour 13 points et 2 rebonds à 5/7.

Jabari Parker looks healthy & is hooping with Barcelona 💪. (🎥 @swishcultures_)pic.twitter.com/9ADIOH17S2 — Digits Hoops (@Digits3Hoops) September 25, 2023

