La NBA a distribué les sanctions après le début d'altercation entre Kris Dunn et Jabari Smith Jr.

Kris Dunn et Jabari Smith Jr ne s'aiment pas et ça fait déjà deux fois que les deux joueurs ont essayé de se battre. La NBA a saisi l'affaire et a donné des matches de suspension : deux pour Dunn, un pour Smith Jr. Peut-être de quoi calmer brièvement les esprits ?

