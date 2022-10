Jabari Smith JR, un troisième choix de draft qui séduit !

La présaison, c'est l'occasion de découvrir les nouveaux rookies dans un contexte basket un peu plus structuré que la Summer League. Le niveau de jeu et surtout d'intensité ne sont pas tout à fait comparables avec ceux des matches de saison régulière. Ceci étant dit, Jabari Smith JR s'est montré plutôt à son avantage lors du derby texan entre les Houston Rockets et les San Antonio Spurs la nuit dernière. Le troisième choix de la dernière draft a inscrit 21 points en 24 minutes. Il aussi capté 8 rebonds et son équipe s'est largement imposée (134-96).

Le plus intéressant sur cette partie reste son adresse extérieure. 5 paniers primés en 8 tentatives. Avec une belle mécanique de tir. Jabari Smith JR semble avoir une panoplie offensive assez variée, en plus de son potentiel de défenseur athlétique.