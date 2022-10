Les Suns tapés par une équipe australienne en présaison

La règle, en septembre, c'est de ne tirer aucun conclusion de la présaison. Mais mieux vaut quand même gagner que perdre les matches de préparation pour le prochain exercice NBA. Encore plus en jouant au complet contre une équipe étrangère, australienne qui plus est, en alignant ses titulaires plus de 20 minutes. Les Phoenix Suns n'ont aucune excuse. Ils ont fait jouer leur cinq majeur contre les Adelaïde 36ers et ils ont quand même essuyé une défaite (124 à 134). Les redoutables Craig Randall II et Roberts Franks ont inscrit respectivement 35 et 32 points pour allumer la défense de l'Arizona.

C'est la première fois qu'une équipe australienne l'emporte sur une formation NBA et c'est la première fois qu'une franchise s'incline en terre US depuis 2015.

Boxscore