Jackpot pour Clint Capela grâce au parcours des Hawks !

Quand les Atlanta Hawks végétaient dans le fond du classement de la conférence Est, ils n’envisageaient certainement pas aller dans les playoffs. Forcément, les joueurs doivent être particulièrement heureux du parcours. Mais Clint Capela a une raison supplémentaire de se réjouir.

Il vient de décrocher 1 million de dollars grâce à la qualification des Hawks en Finales de Conférence. Son contrat prévoyait en effet un tel bonus.

Every member of the Hawks is having a good day, but that is particularly true of Clint Capela.

He earned an extra $1 million for a contract incentive for making the Conference Finals.

— Brad Rowland (@BTRowland) June 21, 2021