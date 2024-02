Jacque Vaughn viré par les Nets !

Jacques Vaughn n'a pas survécu à la saison plan-plan et moribonde de Brooklyn. Les Nets, attendus en progression cette saison après avoir plutôt bien négocié les départ de Kevin Durant et Kyrie Irving en 2023, ont décidé de se séparer de leur head coach, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

En poste depuis novembre 2022 et le renvoi de Steve Nash, Vaughn avait d'abord été intérimaire, avant d'être confirmé par le GM Sean Marks. Les Nets pointent pour l'heure à la 11e place à l'Est, avec trois victoires de moins qu'Atlanta, 10e et premier qualifié virtuel pour le play-in tournament. L'atmosphère s'était dégradée ces derniers jours, alors les joueurs eux-mêmes ne cachaient pas leur dépit devant la médiocrité de l'équipe et le manque de soutien du public local.

Jacque Vaughn était à Brooklyn depuis 2016, date à laquelle il avait rejoint la franchise en qualité d'assistant. Ce job de head coach aux Nets était le deuxième de la carrière de l'ancien meneur des San Antonio Spurs, qui avait déjà officié comme entraîneur principal à Orlando.

CQFR : le bilan du All-Star Weekend