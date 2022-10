Jae Crowder, une piste pour renforcer un peu plus les Bucks ?

Les Milwaukee Bucks n'ont jamais vraiment remplacé PJ Tucker, l'un des hommes clés du sacre en 2021. La franchise du Wisconsin est encore à la recherche d'un vétéran solide et rugueux capable de jouer quatre en étirant les lignes et en se coltinant certains des meilleurs attaquants adverses. Une piste mènerait à Jae Crowder. Selon Shams Charania, les Bucks suivraient de près le joueur de 32 ans.

Ce dernier évolue pour l'instant aux Phoenix Suns mais il est écarté de la rotation, d'un commun accord avec ses employeurs, et dans l'attente d'un transfert. Il avait demandé à quitter l'Arizona après avoir perdu sa place de titulaire au profit du jeune Cameron Johnson. Ironiquement, ce n'est pas dit qu'il serait aligné dans le cinq majeur s'il venait à débarquer aux Bucks. Il a d'ailleurs fait ses études à l'université de Marquette, située dans Milwaukee.

Jae Crowder intéresserait aussi les Atlanta Hawks et le Miami Heat. Là encore deux équipes où il n'est pas certain d'être titulaire. En tout cas, son profil peut plaire à des candidats aux playoffs et au titre. Il tournait à plus de 9 points et 4 rebonds la saison dernière, avec aussi 34% de réussite derrière l'arc.

