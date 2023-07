Jahlil Okafor débarque en Europe

Jahlil Okafor, ancien troisième choix de draft, a signé un contrat d’un an en Espagne.

Jahlil Okafor, troisième choix de la draft NBA en 2015, va découvrir l’Europe l’année prochaine. Le pivot de 27 ans, qui n’a jamais réussi à faire son trou aux États-Unis, s’est engagé pour une saison avec le club espagnol de Saragosse, selon EuroHoops.

Très attendu à son arrivée à Philadelphie, Okafor n’est jamais devenu le pivot dominant que la franchise voyait en lui. Sélectionné dans la All-Rookie First Team après un premier exercice aux Sixers, l’intérieur n’a plus fait que chuter.

Son style de jeu d’une autre époque, brillant notamment dos au panier, et ses limites défensives l’ont progressivement poussé hors de la NBA. Il affiche malgré tout des moyennes de 10,4 points et 4,7 rebonds sur ses six saisons, partagées entre quatre équipes différentes.

Après ses passages en Chine et au Mexique en G League, c’est donc dans le Championnat d’Espagne que Jahlil Okafor essaiera d’imposer sa domination près du cercle. Avec un rythme moins rapide, là où les pivots peuvent encore se concentrer sur la raquette, il s’agit d’une perspective prometteuse. Au moins sur le plan offensif.

