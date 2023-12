Jaime Jaquez Jr avait un jump impressionnant en high school

Généralement, quand on va en NBA, il y a de fortes chances qu’on ait de belles qualités athlétiques. Mais on ne voyait pas Jaime Jaquez Jr capable de monter aussi haut.

Véritable révélation du début de saison en NBA, le rookie du Miami Heat est aussi un dunkeur d’élite. Il a même gagné un impressionnant concours de dunk au lycée. Pas n’importe lequel puisque beaucoup considèrent que c’était LE concours de l’année 2019, bien devant le NBA Dunk Contest notamment.

Le Sierra Canyon Dunk Contest réunissait notamment l’actuel Sixer KJ Martin, l’actuel wide receiver des Atlanta Falcons Drake London - qui pratiquait aussi le basketball au lycée -, et donc l’ancien de UCLA et actuel joueur du Heat. Les trois ont livré un show particulièrement spectaculaire, comme on aimerait en voir plus souvent lors du All-Star Weekend de NBA...

Jaime Jaquez prend son envol à Miami

Certains puristes pourront considérer que c'était Drake London, qui méritait de gagner, mais une chose est sûre. Le joueur du Heat avait une détente et une aisance dans les airs impressionnantes.

Jaime Jaquez Jr winning a high school dunk contest against KJ Martin and NFL player Drake London pic.twitter.com/EDjhXFu4vP — Ballislife.com (@Ballislife) December 4, 2023

Le concours de Jaime Jaquez Jr en version longue :

Et pour ceux qui souhaiteraient voir à quoi ressemblait le jeu de Jaquez à l'époque ou ceux qui se demandent comment jouait un footballeur US comme London, voici quelques images d'un match les oppposant :