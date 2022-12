Jakob Poeltl est disponible, deux équipes sur le coup

Les San Antonio Spurs ne font que perdre mais en plus ils veulent transférer certains vétérans, comme Jakob Poeltl par exemple.

Devin Vassell a eu beau nous lâcher un très beau « arrêtez de nous parler de l’autre Victor [Wembanyama], on n’est pas là pour tanker », la réalité a rattrapé les San Antonio Spurs à toute vitesse. Les dirigeants n’ont pas construit un effectif en mesure d’être compétitif et ce n’est donc pas une surprise si l’équipe texane reste sur 11 défaites de rang. Elle n’a d’ailleurs pas fini de perdre puisque le management reste ouvert à un départ de certains des joueurs les plus solides du groupe. Le nom de Jakob Poeltl revient fréquemment dans le flot des rumeurs de transferts.

Selon Spurs Talk, la franchise réclamerait deux (!!!) premiers tours de draft légèrement protégés en l’échange de son pivot autrichien. Un prix qui peut sembler tout de même un peu excessif. Les éperons s’en sortiront déjà bien s’ils venaient à mettre la main sur un pick en contrepartie du joueur de 27 ans.

Jakob Poeltl est tout de même un basketteur solide, capable d’apporter des bonnes minutes dans un cinq majeur ou en sortie de banc. Il tourne quasiment en double-double avec 12,9 points, 9,9 rebonds et même 3,5 passes de moyenne cette saison. Il pourrait faire le bonheur d’une équipe ambitieuse.

Ce sont d’ailleurs des candidats aux playoffs qui s’intéresseraient avec insistance à son profil. Les Golden State Warriors et les Toronto Raptors seraient les principaux prétendants. Les Californiens se cherchent un nouveau pivot back-up à Kevon Looney et les Canadiens sont à la quête d'un poste cinq depuis plusieurs saisons. C'est d'ailleurs dans l'Ontario que Poeltl a commencé sa carrière en 2016.

