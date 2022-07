Aux Spurs, Jakob Poeltl et Josh Richardson sur le départ

Concentrés sur leur reconstruction, les San Antonio Spurs cherchent à transférer Jakob Poeltl et Josh Richardson pendant l’intersaison.

Lancés dans leur reconstruction, on s’attend à ce que les San Antonio Spurs tankent l’année prochaine. Une première pour eux, qui n’ont atteint la barre des 20 victoires qu’une fois dans leur histoire, il y a 25 ans. Pour engranger des défaites et des picks, la franchise devrait se séparer de Jakob Poeltl et Josh Richardson pendant l’intersaison.

Il y a de grandes chances que Poeltl soit tradé avant le début de l’exercice, d’après SpursTalk. Maintenant que Deandre Ayton n’est plus sur le marché, l’Autrichien est l’un des meilleurs intérieurs disponibles. Les Spurs feraient certainement mieux de le transférer dans la dernière année de son contrat, plutôt que de risquer de le perdre sans contrepartie.

Le pivot tournait à 13,5 points, 9,3 rebonds et 2,8 passes par match cette année. Le tout à 61,8 % au tir. Il est le seul joueur de la NBA à afficher de telles moyennes avec une si grande efficacité. Un bon parti sur le marché, qui devrait intéresser toutes les équipes qui cherchent à renforcer leur raquette.

Josh Richardson, également sur un contrat expirant, est dans une situation similaire. L’arrière fêtera ses 29 ans au mois de septembre et San Antonio préfèrera sans doute récupérer un pick plutôt que de le conserver. Il a montré de belles choses sur ses 21 matches aux Spurs, avec 11,4 points de moyenne à 44,4 % à trois points. Des statistiques qui devraient piquer la curiosité des concurrents.

La franchise aurait l’intention d’attendre un potentiel transfert de Kyrie Irving, Kevin Durant ou Donovan Mitchell avant d’agir. Les Spurs sont positionnés pour jouer le rôle de facilitateur dans ces transactions. Avec un large cap space, ils ont en effet la possibilité d’absorber des contrats en échange de picks.

Garder Jakob Poeltl et Josh Richardson solidifie leur avantage sur ces dossiers. Les équipes impliquées pourront ainsi récupérer l’un des deux vétérans pour renforcer leur roster, à condition de sacrifier des tours de draft. Un atout par rapport aux Pacers, qui ont eux aussi une grande marge salariale, mais peu d’éléments compétitifs.

Quoiqu’il en soit, dans un blockbuster trade ou dans l’éventualité où une franchise leur ferait une offre convaincante, les deux joueurs devraient faire leur bagage pendant l’été. San Antonio a déjà tourné la page. Maintenant, place à la jeunesse !

