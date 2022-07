Keldon Johnson prolongé à bon prix par les Spurs

Keldon Johnson et les San Antonio Spurs n’ont pas perdu de temps. Le joueur était éligible à une extension de contrat à l’issue de sa troisième saison dans la ligue. Et même si les deux parties avaient jusqu’à la mi-octobre pour trouver un accord, elles ont négocié un terrain d’entendre dès le début de l’été. Le jeune ailier de 22 ans va donc rester dans le Texas avec une prolongation de quatre ans pour un montant de 80 millions de dollars.

San Antonio Spurs forward Keldon Johnson has agreed to a four-year, $80 million contract extension, Klutch Sports’ CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2022