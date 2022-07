Les Spurs sortent un nouveau maillot rétro MAGNIFIQUE

Cinquante ans, ça se fête. Et pour l’occasion, les San Antonio Spurs ont décidé de gâter leurs supporters avec un beau cadeau (à 160 dollars quand même). La franchise texane va ressortir du placard son tout premier maillot, avec une légère touche de modernité qui rend la tunique vraiment canon tout en étant très simple.

