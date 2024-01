Jalen Brunson, un finish avec une confiance totale

Auteur de 20 de ses 41 points dans le money-time, le meneur des New York Knicks Jalen Brunson a fait la misère aux Washington Wizards.

Jalen Brunson reste un formidable leader pour les New York Knicks. Si certains observateurs ont encore des doutes sur sa capacité à porter cette équipe en Playoffs, le meneur continue de briller en saison régulière.

Contre les Washington Wizards (113-109) la nuit dernière, l'ancien joueur des Dallas Mavericks a été le grand artisan de cette victoire. Auteur de 41 points, le talent de 27 ans a surtout brillé dans le money-time.

Sur le 4ème quart-temps, Brunson a ainsi compilé 20 points afin de faire gagner les Knicks. Avec une mentalité toujours offensive.

"Peu importe ce qu'il faut pour gagner. Mes coéquipiers et les entraîneurs ont confiance en moi, et j'ai confiance en eux. Nous voulons simplement gagner. Peu importe ce qu'il faut, on doit tout faire pour gagner.

Ma mentalité dans le money-time ? C'est la fin du match, on essaie de gagner. C'est un peu différent, mais l'approche reste la même. Je dois avoir le même état d'esprit offensif, mais je dois aussi être intelligent. Il faut garder en tête le temps, le score et la situation.

C'est un peu différent, mais pas tant que ça", a résumé Jalen Brunson pour le New York Post.

En forme ces dernières semaines, les Knicks ont réalisé une remontée à la 5ème position à l'Est. Et Jalen Brunson s'impose doucement comme une évidence pour le prochain All-Star Game.

Des doutes sur Jalen Brunson ? L’intervention de Tom Thibodeau