Jalen Brunson a hâte de retrouver son frère Luka Doncic

Ce samedi, la Team USA va continuer sa préparation pour la Coupe du monde 2023 contre la Slovénie. Sur cette rencontre amicale, le meneur américain Jalen Brunson va retrouver Luka Doncic. Les deux hommes ont noué une belle relation depuis leur aventure commune aux Dallas Mavericks.

Un an après son départ pour les New York Knicks, Brunson a été invité à s'exprimer sur ce duel à venir contre Doncic. Et le jeune homme de 26 ans a surtout insisté sur sa belle relation avec le Slovène.

"C'est mon frère. Nous avons été sélectionnés à la Draft ensemble. Je l'ai vu grandir depuis notre première rencontre, je l'ai vu devenir ce joueur incroyable. Il est devenu de plus en plus fort tous les ans.

Je le vois comme l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, un candidat au MVP. Donc dès que j'ai la chance de partager le terrain avec lui, que ce soit avec ou contre lui, c'est toujours spécial. Je n'ai que de l'amour pour lui.

Nous n'avons pas vraiment parlé de cc match ou de jouer l'un contre l'autre. Mais nous parlons de temps en temps, nous prenons des nouvelles l'un de l'autre. Je sais en tout cas que c'est un compétiteur.

Tout le monde sait bien évidemment ce dont il est capable... Donc quand nous jouons sans être des coéquipiers, nous ne sommes pas des amis. Mais loin des parquets, c'est une relation spéciale", a commenté Jalen Brunson pour The Athletic.

En tout cas, ce duel promet un joli spectacle ! Et sur le terrain, Jalen Brunson ne fera donc aucun cadeau à son frère Luka Doncic.

