Jalen Brunson répond à la rumeur Donovan Mitchell aux Knicks

Avant même son départ du Utah Jazz pour les Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell a fait l'objet de nombreuses rumeurs avec les New York Knicks. Potentiellement libre en 2025, le meneur se retrouve encore associé à la franchise new-yorkaise. A NY, il pourrait former un duo avec Jalen Brunson.

Nouveau leader de cette équipe, l'ex-joueur des Dallas Mavericks a bien évidemment un œil attentif sur cette situation. Sans trop se projeter, le talent de 26 ans n'a pas fermé la porte à une association avec Mitchell à New York.

"C'est impossible de ne pas voir certaines choses, toutes les rumeurs et les discussions qui se trouvent sur Twitter et tous les débats à la télévision. Il y a toujours de nombreuses possibilités si on commence à tout écouter.

En tout cas, Donovan est un bon ami à moi depuis un moment. Nous étions de la même génération au lycée, donc notre relation remonte à très longtemps. Actuellement, je suis plus qu'heureux avec mes gars, j'aime mes coéquipiers", a tout de même temporisé Jalen Brunson pour The Athletic.

Sur ce dossier, un mouvement ne semble pas imminent. Les Cavs ne sont pas dans l'urgence avec Donovan Mitchell et vont tenter le coup à fond cette saison. Mais il s'agit d'un dossier à suivre pour l'avenir...

