Jalen Brunson, « leader naturel » du Team USA

Le Team USA regroupe à chaque campagne plusieurs des meilleurs joueurs de la ligue. Mais même entre eux, une hiérarchie s’installe et des chefs de file se distingue. Kobe Bryant a par exemple été le mâle alpha parmi les mâles alphas au sein des équipes historiques de 2008 et 2012, où il côtoyait pourtant LeBron James et Kevin Durant. Ce même KD a lui aussi été le patron de la formation états-unienne par la suite. Aucune grande superstar ne fera le déplacement pour l’Asie à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde (qui débute le 25 août) mais il y a tout de même un patron qui s’affirme lors de la phase de préparation qui se déroule actuellement à Las Vegas : Jalen Brunson.

« Jalen est un leader naturel », admet Steve Kerr, le coach de Team USA. « Il saute aux yeux, peut-être parce qu’il joue meneur. C’est aussi lui qui initie les ‘1, 2, 3 USA’. Il y a des gars chez qui ça vient sans forcer. »

La star des New York Knicks fait partie de cette catégorie. Jalen Brunson s’est déjà révélé en tant que première option mais surtout en tant que capitaine de la franchise de Manhattan lors de la saison écoulée. Son arrivée a contribué au renouveau de l’équipe, passée de non qualifiée pour les playoffs à demi-finaliste de Conférence à l’Est. Non seulement il a été excellent sur le terrain mais il a aussi donné une âme à ce groupe et ses coéquipiers se sont inspirés de ses qualités de guerrier. Steve Kerr espère sans doute qu’il puisse reproduire le même effet auprès du Team USA, qui figure évidemment parmi les favoris pour la médaille d’Or aux Philippines.

Jalen Brunson, superhéros des New York Knicks