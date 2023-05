Jalen Brunson, superhéros des New York Knicks

Jalen Brunson est au Madison Square Garden ce que Superman est à Metropolis, à l’exception près qu’il ne cache pas son identité et ne range jamais sa cape. Le meneur a laissé ses lunettes à la Clark Kent à l’Université et a définitivement accepté son statut de héros.

Ce jeudi, alors que New York risquait l’élimination face à Miami, il a donc fait ce qu’il avait à faire. Il a disputé l’intégralité des 48 minutes de la rencontre, pour un total de 38 points (12/22 aux tirs), 9 rebonds et 7 passes, afin d’arracher une victoire essentielle (112-103). Grâce à lui, les Knicks vivront un jour de plus.

Jalen Brunson, « tout simplement incroyable »

« Que peut-on dire à propos de ce gars ? », s’est demandé Tom Thibodeau, son coach, en conférence de presse. « Il est tout simplement incroyable. » En réalité, l’entraîneur new-yorkais avait beaucoup de choses à dire sur son joueur, vantant aussi bien ses qualités de leader que sa capacité à « rendre les autres meilleurs » et sa « force mentale », entre autres.

À raison, car une performance héroïque n’est pas qu’une affaire statistique. Il y a également la question de la manière, à laquelle Brunson a brillamment répondu. Combattif près du panier, impossible à distraire quand il armait son bras, le meneur a rentré tous les gros tirs dont l’équipe avait besoin. Il n’a pas lâché à un seul moment la baguette de chef d’orchestre qu’il tient d’une main de fer depuis le début des playoffs, et qu’il a agitée avec encore plus d’intensité à cette occasion. Tout cela sans jamais quitter le terrain et lors du match le plus important de la saison.

CQFR : Les Warriors et les Knicks restent en vie, Brunson MVP de la nuit

« J’ai seulement essayé de faire tout ce que je pouvais pour gagner », a éludé l’homme de la soirée, interrogé au sujet de sa performance, sans un sourire. Ce sérieux implacable sied bien à un joueur qui garde toujours la tête froide, même lorsque son équipe est menée de 10 points à la fin des 12 premières minutes de jeu. Sans doute a-t-il conscience que son grand pouvoir implique de grandes responsabilités.

Dans l’histoire de New York

Les prouesses de Jalen Brunson s’étendent sur toute la campagne des Knicks, lors de laquelle il affiche des moyennes de 26,5 points, 5 rebonds et 5,9 passes par match. Elles se prolongent même sur l’ensemble de la saison de Jalen Brunson. Tout ce que le meneur a accompli lors du Game 5, il le faisait déjà plus tôt dans l’année. Il l’a simplement porté à un autre niveau quand cela comptait le plus.

L’ancien lieutenant de Luka Doncic a été la clé de la victoire au premier tour face aux Cavaliers. Désormais, il pourrait être celle qui ouvrira la porte des Finales de Conférence, bien que Miami dispose de l’avantage dans la série (3-2) et de celui du terrain pour la prochaine manche.

Mais, quand bien même il ne le serait pas, Jalen Brunson a déjà fait l’essentiel : il a ravivé la flamme du basket new-yorkais. L’équipe qui avait retrouvé les playoffs en 2021 ne dégageait ni la même énergie ni la même confiance. Cette nouvelle star — que l’on n’attendait pas exactement à un tel niveau à sa signature l’été dernier — a apporté un sentiment plus fort aux fans de la franchise. Quelque chose à la fois de plus rassurant et de plus électrique.

Dans l’histoire des Knicks, seulement trois joueurs avaient déjà marqué autant de points par match lors d’une campagne de playoffs, en gagnant une série : Bernard King, Patrick Ewing et Carmelo Anthony. Trois légendes qui ont fait se lever le Madison Square Garden et que celui-ci n’oubliera probablement jamais.

Sur les 10 dernières saisons, Brunson est seul sur la liste. Voilà qui situe l’importance des performances du meneur. Doucement, il se fraie un chemin vers les grands noms d’une franchise, dont il pourrait à terme devenir l’un des visages. Pour le moment, il en reste au moins le superhéros.

Karl-Anthony Towns, du sérieux avec les Knicks ?