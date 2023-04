Karl-Anthony Towns, du sérieux avec les Knicks ?

Si les Minnesota Timberwolves décident de bouger l'intérieur Karl-Anthony Towns, les New York Knicks se trouvent à l'affût.

Les Minnesota Timberwolves vont devoir se poser des questions sur leur projet. Sortie dès le premier tour des Playoffs par les Denver Nuggets (1-4), la franchise devrait construire autour d'Anthony Edwards, qui a encore affiché son potentiel sur cette série. Mais quid de Karl-Anthony Towns ?

Alors qu'un trade de Rudy Gobert, après l'investissement XXL réalisé l'été dernier, semble peu probable, les Wolves pourraient envisager un départ du natif d'Edison. Et dans cette hypothèse, une formation risque de sauter sur l'occasion : les New York Knicks, selon le journaliste de The Heavy Sean Deveney.

En effet, il existerait un intérêt mutuel entre les deux parties. Et visiblement, une offensive des Knicks, avant la fin du contrat de KAT en 2027, semble garantie. Pour passer à la vitesse supérieure, NY attendrait simplement une ouverture de la part de Minnesota.

Bien évidemment, les Knicks ne sont pas les seuls sur ce dossier. A 27 ans, l'intérieur a encore une bonne côte de popularité et se retrouve également suivi par les Brooklyn Nets, le Miami Heat, les Portland Trail Blazers et les Indiana Pacers.

Tout va dépendre de la patience des nouveaux propriétaires des Wolves. Car l'idée de repartir avec la même base - dont Karl-Anthony Towns - mais avec Edwards comme numéro 1 absolue peut aussi s'entendre...

Anthony Edwards “like” un post qui flingue le trade de Rudy Gobert…