Jalen Brunson, l’homme à tout faire des Knicks

Il ne s'agit pas d'un secret, les New York Knicks croient énormément en Jalen Brunson. Cet été, la franchise new-yorkaise l'a d'ailleurs démontré en lui offrant un contrat à 104 millions de dollars sur 4 ans. Un deal XXL pour le joueur de 26 ans.

Après cet investissement majeur, les Knicks ont logiquement l'intention de lui confier les clés du jeu. Et l'entraîneur Tom Thibodeau se montre déjà totalement sous son charme. Après la victoire de New York face aux Detroit Pistons (117-96) en pré-saison, le coach new-yorkais a ainsi encensé l'ex-talent des Dallas Mavericks.

"Je pense que c'est ce qu'il est. Jalen peut ainsi fournir tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez plus besoin de scoring, il peut le faire. Si vous avez plus besoin d'un gestionnaire, il peut le faire. Et si vous avez besoin de lui pour créer du rythme et du mouvement, il peut le faire. Si vous avez besoin d'un tir important à trois points, d'un panier important, il peut le faire. J'aime la façon dont il peut contrôler et gérer un match. Et pour moi, c'est probablement la fonction numéro 1 d'un meneur. Il ne s'emballe pas, il ne s'énerve pas, c'est donc une influence apaisante", a estimé Thibodeau devant les médias.

Avec 16 points et 5 rebonds en 19 minutes, Jalen Brunson n'a pas raté ses débuts avec les Knicks. Et malgré la grosse pression sur ses épaules, le natif de New Brunswick semble prêt à assumer ses responsabilités.

