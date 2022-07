Alors que son contrat signé aux New York Knicks a entraîné de nombreux commentaires, le meneur Jalen Brunson a répondu aux critiques.

Jalen Brunson a eu le droit à une arrivée mouvementée aux New York Knicks. Sur cette Free Agency, le cas du meneur de jeu a fait beaucoup parler. Avant même son départ officiel des Dallas Mavericks, le joueur de 25 ans suscitait ainsi des débats à cause du futur montant de son contrat.

Et après la signature officielle de son deal à 104 millions de dollars sur 4 ans, ses détracteurs ont ensuite continué de parler. Face à cette situation, le natif de New Brunswick a déjà pris la parole. Et sans ignorer cette réalité, il n'a pas l'intention de se laisser influencer.

"Les critiques ? Je ne les ignore absolument pas. C'est impossible de ne pas les voir. Je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de rejoindre cette équipe et d'avoir un tel contrat. Mais peu importe le nombre, rien ne change. Rien ne change pour moi. Le jour où j'ai accepté ce deal, avant de faire quoi que ce soit, j'ai travaillé. A la salle et ensuite face au panier. Le jour où j'ai signé, c'était la même chose. J'ai fais mon travail jusqu'à tard. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai donc pas l'intention de changer. Cela ne me dérange pas. Je vais être la même personne, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent. Je serai moi-même et cela ne m'inquiète pas trop", a assuré Jalen Brunson pour le podcast de JJ Redick.

Avec un tel contrat, Jalen Brunson va ainsi avoir des choses à prouver. Et avec la pression liée aux Knicks, il n'aura clairement pas le droit à l'erreur...

Jalen Brunson se prépare à la pression de jouer aux Knicks