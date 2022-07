Jalen Brunson se prépare à la pression de jouer aux Knicks

Jouer au Madison Square Garden est quelque chose de particulier. Cette atmosphère propre à New York participe à en faire l’une des destinations les plus attirantes, mais aussi l’une des plus effrayantes. Jalen Brunson, qui vient de signer aux Knicks, en a conscience et se prépare déjà mentalement.

Dallas n’est certainement pas un petit marché. Mais la ville qui ne dort jamais est dans une bulle médiatique unique en son genre. Le meneur sait que la transition ne sera pas facile, notamment en raison de la pression qui repose sur les épaules des joueurs new-yorkais.

"Bien sûr [j’ai commencé à me préparer]. Ce ne serait pas intelligent de ne pas le faire. Je réfléchis à comment tout va se passer, les meilleurs et les pires scénarios. Mais je pense que peu importe ce qui se passe, je dois juste assumer", explique-t-il dans The Old Man and The Three, le podcast de JJ Redick.

Alors qu’il vient de signer un contrat de 104 millions de dollars sur quatre ans, les fans de la franchise ont beaucoup d’attentes pour Jalen Brunson. Être le meneur des Knicks revêt une symbolique très forte. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.

"Si je joue mal, je dois l’assumer. Je dois être meilleur. Si je joue bien, c’est grâce à mes coéquipiers qui m’ont rendu la tâche plus facile. Je dois juste être une personne authentique qui assume tout ce qu’elle fait. C’est, je pense, la première étape pour être un gars qui peut se connecter avec les fans", assure l’ancien joueur des Mavericks.

Natif du New Jersey, cette signature est pour lui un retour aux sources. Il a également parfaitement conscience de ce que la franchise représente dans cette région. En tant que principal créateur de l’effectif, il jouera un rôle primordial dans la course aux playoffs. Les Knicks n’ont pas réussi à se qualifier cette année, après une saison à 37 victoires pour 45 défaites. Un poids supplémentaire sur ses épaules.

Avec ses moyennes de 21,6 points, 4,6 rebonds et 3,7 passes par rencontre et des matches référence en postseason, il a déjà prouvé qu’il pouvait performer malgré la pression. À voir s’il pourra maintenir le cap sous les ordres de Tom Thibodeau et devant la "Mecque du basket". Il semble en tout cas déterminé à y parvenir.

