Jalen Brunson va rencontrer 3 équipes dès le coup d’envoi de la FA

Peut-être que les performances très solides de Jalen Brunson en l'absence de Luka Doncic ont fait rêver certains dirigeants NBA ou peut-être que c'est l'absence de stars disponibles qui fait tourner leur tête mais toujours est-il que le petit meneur de 25 ans est courtisé comme s'il tapait fréquemment les 20 à 25 points de moyenne depuis plusieurs saisons. Il est peut-être même le principal free agent de cet intersaison, en supposant évidemment que Bradley Beal, James Harden et Zach LaVine restent dans leur équipe respective.

D'ailleurs, trois franchises ont l'intention de le rencontrer dès le coup d'envoi de la Free Agency jeudi soir. Il s'agit des Dallas Mavericks, son équipe actuelle, des New York Knicks, qui ont en fait leur priorité, mais aussi le Miami Heat, candidat de l'ombre dans cette course pour le scoreur de poche.

Free agent guard Jalen Brunson is granting meetings to Dallas Mavericks, New York Knicks and dark horse Miami Heat on first day of free agency, league sources tell @YahooSports: https://t.co/Y76tUOsdLk

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 29, 2022