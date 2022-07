Jalen Brunson : Les Knicks pénalisés pour “tampering” ?

La Free Agency est censée débuter le 1er juillet (exceptionnellement le 30 juin cette année) à minuit. Les joueurs libres n'ont a priori pas le droit d'être contactés avant. Et pourtant, des deals tombent en rafale dès l'ouverture officielle du marché. Comme si les franchises arrivaient à négocier un contrat avec un pro en l'espace de deux minutes. Bien sûr que les accords sont passés avant. Bien sûr que tout le monde contourne les règles dont on peine même à comprendre leur réel intérêt. En tout cas, chaque été, une organisation se fait rappeler à l'ordre pour tampering et elle en paye le prix. Cette année, ce sont les New York Knicks qui vont être sanctionnés pour la façon dont ils ont géré la venue de Jalen Brunson.

Le meneur de poche des Dallas Mavericks était annoncé dans la grosse pomme avant même le coup d'envoi de la FA. Et ça, ça fait grincer des dents dans le Texas. Les dirigeants se sont plaints et cela pourrait mener à une enquête de la part de la NBA. Parce qu'au final, les sanctions sont distribuées uniquement quand une autre équipe dénonce les actions d'un Front Office rival.

Les Mavericks ont eu le sentiment que le contrat de Jalen Brunson était prêt depuis longtemps. Mais en même temps, le père du joueur a été embauché dans le coaching staff à New York. De plus, son agent, Sam Rose, est le fils... du président des Knicks ! Peut-on vraiment parler de tampering quand il s'agit d'une relation père-fils ? En tout cas, la NBA risque de retirer un second tour de draft et/ou d'infliger une belle amende à la franchise de Manhattan.

Jalen Brunson, c’est cool, mais ça ne va pas sauver les Knicks