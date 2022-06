Knicks : Quels sacrifices pour signer Jalen Brunson ?

Les New York Knicks veulent signer Jalen Brunson en priorité mais ils vont devoir faire de la place dans leur masse salariale pour le recruter.

Les New York Knicks ont un début de plan pour la Free Agency. Ils semblent prêts à jeter leur dévolu sur Jalen Brunson, dont ils ont d’ailleurs embauché le papa au sein du staff. Mais le meneur révélé aux Dallas Mavericks a un prix : sans doute autour des 25 millions la saison. C’est pourquoi la franchise de la grosse pomme envisage de faire du ménage dans son effectif, histoire de maximiser ses chances de le signer.

Plusieurs joueurs sont susceptibles d’être sacrifiés. Parmi eux, on pense évidemment à Alec Burks et Nerlens Noel. Les deux vétérans percevront respectivement 10 et 9,2 millions de dollars la saison prochaine. En revanche, leurs départs ne suffiront pas à libérer l’espace nécessaire.

Ce qui pourrait pousser les dirigeants à essayer de se débarrasser soit d’Evan Fournier (18 millions l’année), soit de Kemba Walker (9). Voire les deux s’ils y parviennent. Les Knicks désavoueraient alors leurs propres décisions de l’an dernier puisque les deux joueurs sont arrivés à l’été 2021. Mais l’équipe a déçu en ratant la qualification pour les playoffs et les dirigeants s’apprêtent à changer encore de projet.

Jalen Brunson est cependant pressenti pour rester à Dallas mais il sera l’un des meneurs les plus convoités du marché après ses belles performances en playoffs.

Les 10 joueurs susceptibles d’être échangés le soir de la draft