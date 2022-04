Jalen Green réussit un enchaînement plus vu depuis Allen Iverson

Jalen Green a connu une saison rookie particulière. Dans le contexte un peu anxiogène et assez peu compétitif des Rockets, le n°2 de la Draft 2021 a démarré de manière assez décevante, avant de redresser la barre en deuxième partie de saison. Ses derniers matches ont montré quel redoutable scoreur il pouvait devenir en NBA, en se basant sur ses qualités athlétiques phénoménales et son flair pour mettre le ballon dans le panier.

Dimanche, malgré la nouvelle défaite de Houston à domicile contre Minnesota (132-139), Green a compilé 31 points et 5 passes avec une belle adresse (12/17) et une confiance en lui clairement accrue. Une preuve que la dynamique est bonne du côté de Jalen Green ? Cette performance était la quatrième consécutive pour lui avec au moins 30 points au compteur. On sait que les temps ont changé, notamment en termes de volumes de points, mais l'ancien de la Team Ignite est tout simplement le premier rookie à réussir un tel enchaînement au scoring depuis... Allen Iverson en 1997.

Malgré les cracks sortis de l'université ou venus de l'étranger qui ont débarqué sur les parquets NBA, personne n'était donc parvenu à faire ça depuis 25 ans. Ce n'est pas anodin et c'est plutôt encourageant pour Jalen Green et Houston, qui espère ajouter une pièce de qualité à son roster avec un pick très élevé lors de la Draft 2022.

Depuis le début de la saison, Jalen Green a joué 64 matches et tourne à 16.8 points de moyenne, ce qui le place aux deuxième rang du classement des rookies les plus productifs en NBA cette saison, juste derrière Cade Cunningham (17.3).

Ses quatre derniers matches :

30 points (à 10/24) le 29 mars contre San Antonio

32 points (à 11/25) le 31 mars contre Sacramento

33 points (à 9/24) le 2 avril contre Sacramento

31 points (à 12/17) le 4 avril contre Minnesota

Victor Wembanyama crève l'écran et sort son meilleur match en pro !