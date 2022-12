Bourreau des Bucks, Jalen Green est le meilleur scoreur de sa promotion

Les Houston Rockets attendant beaucoup de Jalen Green, deuxième choix de la draft 2021. Pour l’instant, son arrivée et son développement n’apportent que très peu de victoires à la franchise texane, encore une fois engluée à la dernière place de la Conférence Ouest. Mais il montre des flashs de son potentiel et ça donne quelques résultats ponctuels assez probants, comme ce succès contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (97-92) la nuit dernière.

Green a inscrit 30 points et il a été le meilleur joueur de la partie. Du moins le plus productif en attaque. C’est déjà le 14e match à 30 unités ou plus pour le sophomore. Et mine de rien, c’est beaucoup pour un joueur aussi jeune. Aucun camarade de sa promotion ne peut rivaliser sur cet aspect particulier.

Jalen Green dropped a 30-piece and led the @HoustonRockets Q4 run to take the W at home! 🚀 @JalenGreen: 30 PTS, 7 REB pic.twitter.com/y9FBsDjbRj — NBA (@NBA) December 12, 2022

Il a compilé à lui seul plus de performances à 30 unités ou plus que tous ses camarades de promotions réunis. Cade Cunningham – l’homme drafté avant lui, qui a été gêné par plusieurs blessures – en compte 3, tout comme Franz Wagner. 2 pour Tre Mann et 1 pour Scottie Barnes (le ROY l’an passé), Evan Mobley, Trey Murphy, Cam Thomas et Chris Duarte.

Ça ne fait pas de Jalen Green le meilleur joueur du lot pour autant. Surtout qu’il évolue dans une équipe très faible. Mais l’arrière de 20 ans a déjà un vrai point fort chez les pros. Et il progresse petit à petit. Il tourne à plus de 21 points et quasiment 4 passes de moyenne cette saison. Sans doute un futur All-Star et candidat au trophée de meilleur marqueur de la ligue dans les années à venir.

