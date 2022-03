Le plan précis des Rockets de Jalen Green pour terrasser les Lakers

Il n’y a qu’une seule équipe qui a fait pire que les Los Angeles Lakers sur les 17 derniers matches : les Houston Rockets. Et pourtant, ce sont bien les joueurs texans qui sont repartis avec la victoire lors du choc des cancres du moment. Un succès 139 à 130 en prolongation pour les coéquipiers de Jalen Green. Le rookie, deuxième choix de la draft, a été le meilleur joueur sur le terrain avec 32 points inscrits. Son nouveau record en carrière.

Ultimately the Rockets scored 14 points in 6 possessions with Green attacking Melo in PnR late in the 4th Q in OT. https://t.co/yGO7AyWnrI

— Nate Duncan (@NateDuncanNBA) March 10, 2022