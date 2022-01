Jalen Green, un retour qui promet de grandes choses

Jalen Green va devenir une machine à scorer en NBA. Le deuxième choix de la draft, pas vraiment cité parmi les candidats au ROY malgré quelques cartons lors de la première moitié de saison, pourrait revenir dans la course en faisant des stats lors des prochaines semaines. Parce que le jeune homme commence à prendre le rythme de la grande ligue et ça se voit sur le terrain.

Il brille depuis son retour de blessure. Encore auteur de 29 points hier soir – il est le seul rookie à avoir atteint deux fois cette barre – il tourne à 23 points, 47% aux tirs, 45% à trois-points et 87% aux lancers (presque 8 tentatives par match) sur les 4 dernières rencontres. Avec trois d’entre elles à 20 pions ou plus.

Alors, certes, l’échantillon reste faible. Mais ça démontre les progrès de Jalen Green, notamment en termes d’adresse. Cependant, ses performances ne se traduisent pas par des victoires. Les Rockets restent même sur quatre défaites de suite. Ce n’est de toute façon pas le plus important pour l’instant.

Cette belle série tend à laisser penser que Green va petit à petit monter en puissance pour finir fort la saison. Avec peut-être même de plus en plus de ballons entre ses mains, et moins dans celles de Kevin Porter Jr. Encore plus d'occasions de s'illustrer. Et donc de scorer.

