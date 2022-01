Kevin Porter Jr se barre de la salle à la mi-temps, drama chez les Rockets

Il faut un sacré mental pour encaisser des défaites en pagaille. Les Houston Rockets vivent une saison compliquée dans l'attente de jours meilleurs, mais il fallait bien que les esprits s'échauffent à un moment. Alors que les Texans ont subi leur 24e défaite en 34 matches lors de la venue des Denver Nuggets, les murs ont tremblé à la pause, avec Kevin Porter Jr et John Lucas comme acteurs principaux de l'embrouille.

Porter Jr, revenu de blessure il y a peu, a tout simplement quitté le Toyota Center à la mi-temps après une discussion bien trop animée avec Lucas, l'assistant de Stephen Silas. Alors que Houston était mené de 22 points à la pause, John Lucas aurait, selon ESPN, décidé de pointer du doigt une séquence ne mettant pas le jeune arrière franchement en valeur.

A en croire Shams Charania de The Athletic, Kevin Porter Jr aurait lancé un objet en direction de Lucas avant de quitter le vestiaire et la salle... L'assistant s'en serait également pris à Christian Wood dans son débrief de la première période. Sorti du cinq au coup d'envoi pour avoir "enfreint une règle de l'équipe", l'intérieur de Houston n'a joué que 8 minutes avant, toujours selon Charania, de refuser d'entrer en jeu par la suite. Silas, de son côté, affirme qu'il s'agit plutôt d'un choix de coaching.

Le head coach des Rockets a par ailleurs décrit ce qui s'est passé à la mi-temps comme un "vif débat". Un très gros euphémisme, semble-t-il...

Repositionné à la mène cette saison, Kevin Porter Jr apprend le métier à la dure. On espère que les esprits s'apaiseront quelque peu dans les prochains jours. Porter Jr a déjà connu un début de carrière tourmenté sur le plan sportif et personnel du côté de Cleveland et on lui souhaite évidemment que ce dernier épisode n'ait pas de conséquences trop sérieuses sur sa carrière.

Sources: After Rockets assistant John Lucas called out multiple players including Kevin Porter Jr. and Christian Wood at halftime tonight vs. Nuggets, Porter had a heated exchange with Lucas, threw an object and promptly left the arena – and Wood refused to sub into second half.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2022