Jalen Suggs, un dunk bien violent et des réactions assez dingues

Jalen Suggs a claqué un poster de mammouth et il était vraiment hypé par sa propre action. Le public aussi.

La violence du poster de Jalen Suggs cette nuit, c'est quelque chose. Le rookie du Orlando Magic, cinquième choix de la dernière draft, a décollé pour poser un tomar bien salace.

Le poster de Jalen Suggs

Comme le met en avant la NBA dans son tweet, difficile de dire ce qui est le plus dingue : l'action en elle-même ou les réactions qu'elle suscite ? Suggs lui-même semble complètement envoûté par son propre dunk et continue d'étaler sa rage après coup. Le public n'en croit pas ses yeux et Terrence Ross est sous le choc.

Le Magic a battu les Bulls (114-95) pour décrocher sa neuvième victoire de la saison (...) avec notamment 15 points, 5 rebonds et 7 passes de Jalen Suggs. Le jeune meneur commence peu à peu à trouver ses marques en NBA après des débuts délicats et une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un moment.

