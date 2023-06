Jamal Murray, l’éloge de la patience et du collectif

Jamal Murray n'a pas été le grand artisan de la victoire des Denver Nuggets face au Miami Heat (108-95) lors du Game 4 des Finales NBA. D'ailleurs, la rédaction de Basket Session lui a seulement attribué la note de 6/10 pour sa performance. Et il ne mérite pas vraiment plus.

Car limité à 15 points avec un très moyen 5/17 aux tirs, le meneur de jeu de la franchise du Colorado a été bien maîtrisé sur le plan individuel. Problème, les hommes de Michael Malone se reposent sur un véritable collectif, malgré deux stars bien définies.

Du coup, même sans briller lui-même, Murray peut continuer d'avoir un impact. Pour permettre à des joueurs comme Aaron Gordon, Bruce Brown ou même Jeff Green de mettre des paniers déterminants.

Car dès le début de la partie, le plan du Heat a été clair : limiter au maximum les points marqués par le Canadien. Sur pick-and-roll, la défense floridienne a gagné en intensité par rapport aux matches précédents. Pour mettre une pression maximum sur Murray.

Et sur le papier, le pari était plutôt intéressant. On peut même dire qu'il a été payant sur la copie individuelle du joueur de 26 ans. Gêné dans ses pénétrations, il n'a pas eu son impact habituel au scoring. Mais sans paniquer, il a su s'adapter pour tout de même peser sur ce match.

"Ce soir, j’ai eu l’impression qu’ils étaient agressifs sur le moindre pick-and-roll, pour limiter mes tentatives aux tirs. Et je n’ai pas voulu me battre contre ça. Vous le savez, nous avons une équipe. Nous avons plusieurs gars qui peuvent impacter un match et jouent avec confiance.

Donc je ne vais pas me battre contre ça, je vais faire des passes faciles. C’est pour cette raison qu’il y a 4 autres gars avec moi sur le terrain. Et ils ont fait un super boulot. Je ne suis pas dans une équipe où j’ai besoin de forcer les choses ou de garder le ballon. Je le donne avec plaisir et nous gagnons des matches", a analysé Jamal Murray en conférence de presse.