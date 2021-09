Jamal Murray était tellement en bad qu’il pensait que Denver le traderait

La saison dernière, les espoirs de titre des Denver Nuggets se sont quasiment envolés à la seconde où Jamal Murray s'est effondré, victime d'une rupture des ligaments croisés. Le Canadien a un rôle-clé au sein de la franchise, où il fait office de n°2 derrière Nikola Jokic, avec une montée en puissance entamée en 2020 dans la bulle de Disneyworld. Malgré ce statut de pion important à Denver, Murray a eu très peur pour son avenir.

C'est ce qu'a raconté Michael Malone - il ne veut plus qu'on l'appelle Mike - lors de son passage dans le podcast Nuggets Ink.

"On venait juste de recruter Aaron Gordon et on s'est tous dit, je pense, qu'on était capable de battre n'importe qui cette saison. Malheureusement, 11 jours plus tard, [...] Jamal Murray s'est fait une rupture du ligament croisé antérieur. Pour être franc, après la rencontre, on a passé le reste de la soirée à pleurer avec Jamal.

A aucun moment je n'ai pensé que l'on n'allait pas gagner le titre. J'étais beaucoup plus inquiet pour Jamal en tant qu'homme. Il était effondré et m'a dit des choses comme : 'Coach, maintenant vous allez me trader...' C'est ce à quoi il a pensé en premier.

Il s'est dit qu'on ne voudrait plus de lui à cause de sa blessure. Je lui ai dit : 'Jamal, tu vas revenir plus fort et on va t'aider à revenir pour finir ce que l'on a commencé. Je ne suis pas son père, Jamal est très bien entouré par sa famille et s'entend à merveille avec son père. Simplement, je me suis senti comme un parent ce soir-là. Le voir comme ça m'a brisé le coeur".