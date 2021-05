Doigts d’honneur et gestes obscènes : Zach Collins et Jamal Murray ont un match dans le match

Zach Collins et Jamal Murray sont blessés, mais ils animent à leur manière la série entre Portland et Denver.

Zach Collins n'a plus joué au basket depuis pas mal de temps et ça commence sans doute à lui monter un peu au cerveau. Depuis le début de la série entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets, Collins s'est lancé dans un match dans le match avec un adversaire comme lui contraint d'être sur la touche : Jamal Murray.

Lors du game 1 remporté par Portland, les deux hommes se sont copieusement insultés à distance, peut-être en souvenir de batailles précédentes, puisque Portland et Denver se sont affrontés en 2019 en demi-finale de Conférence. Zach Collins a vrillé un peu plus vite que Jamal Murray, puisqu'il a carrément sorti l'arme ultime du thug qui s'ignore : les doigts d'honneur.

Jamal Murray and Zach Collins going at it pic.twitter.com/pGZSy8k60P — (@Raider_Rue) May 23, 2021

Voir les Blazers perdre le game 2 la nuit dernière, toujours à Denver, n'a pas freiné l'ardeur et l'envie d'en découdre comme un ado de Zach Collins. L'ancien joueur de Gonzaga a quitté le terrain à la fin du match en mimant un vagin en direction de Murray et d'autres membres du staff adverse, comme pour leur indiquer qu'il les considérait comme des mauviettes. Ou peut-être voulait-il simplement leur montrer qu'il arrivait parfaitement à reproduire un sexe féminin avec ses mains, ce qui n'est pas à exclure.

Zach Collins flipped Jamal Murray the bird in Game 1. Here’s him after Game 2. pic.twitter.com/8jA9MnmMxq — Harrison Wind (@HarrisonWind) May 25, 2021

On attend le prochain épisode de leurs aventures. Jamal Murray a pris un peu de retard sur le plan des obscénités, mais pas forcément sur celui des insultes, paraît-il.

