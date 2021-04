Jamal Murray « dévasté » par sa blessure…

Les Denver Nuggets ont connu un immense coup dur. Touché au genou, Jamal Murray souffre d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Sa saison est donc d'ores-et-déjà terminée. Une vraie désillusion pour la franchise du Colorado, qui pouvait nourrir des ambitions en Playoffs.

Sans Murray, les Nuggets vont se reposer essentiellement sur Nikola Jokic. Et si cette équipe sera embêtante à jouer avec le Serbe, Michael Porter Jr ou encore Aaron Gordon, elle n'a plus la même force sans le meneur.

Et sans surprise, le jeune talent de 24 ans vit assez mal cette première blessure sérieuse dans sa carrière.

"Les 24 ou 36 dernières heures ont été émouvantes. Jamal se sent dévasté, et je le comprends. Je pense que l'équipe l'est aussi un peu. Nous comprenons l'importance de Jamal. Nous sommes une meilleure équipe avec lui.

Il se retrouve quasiment deuxième dans toutes les statistiques de l'équipe derrière Nikola. C'était donc vraiment très difficile. Nous sommes restés après ce match à San Francisco. En étant avec lui sur le chemin de l'aéroport, mon cœur était brisé car je pouvais sentir toutes ses émotions", a ainsi partagé le coach des Nuggets Mike Malone face à la presse.